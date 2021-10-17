17 Ekim 2021, Pazar
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Derbi öncesi flaş Hamsik gelişmesi! Oynayacak mı?
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in sabah yapılan antrenmanda kendisini denediğini ve teknik heyete oynamak istediğini belirtti. Ancak teknik heyet ve sağlık ekibi, Hamsik'i risk etmemek adına kulübede tutabilir. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
17.10.2021
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