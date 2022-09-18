TRABZONSPOR HABERLERİ - Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu değerlendirdi
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fırtına'nın lehine verilen penaltıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Top ayaktan geliyor ve kol çok açık. Ben buna penaltı veririm." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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