TRABZONSPOR HABERLERİ - Nwakaeme yeni sözleşmeyi kabul edecek mi? İşte Trabzonspor'un son teklifi!
Trabzonspor'da Nwakaeme'nin durumu belirsizliğini koruyor. Fırtına, tecrübeli isim ile yeni sözleşme konusunda uzlaşmaya çalışıyor. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir oyuncu ve takım arasındaki son durumu açıkladı. Özdemir, "Trabzonspor kendi şartlarında en iyi teklifi yaptı. Nwakaeme de fazlasını isteyebilir doğal olarak. Trabzonspor 2.5 milyon euroluk bir teklif sundu. 1+1 yıllık sözleşme önerildi ama Nwakaeme 3 yıllık kontrat istiyor. Yaşından kaynaklı ve sakatlık sonrası geri dönüşler Trabzonspor'u tedbirli olmaya itti. Ben Trabzonspor'un geri atacağını sanmıyorum. Bütün top Nwakaeme'de." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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