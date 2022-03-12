TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik sahalara ne zaman dönecek? Canlı yayında o maçı açıkladı!
Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takımda bir süredir sakatlığı devam eden Marek Hamsik'in durumu ise merak konusuydu. Takvim Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir, Slovak oyuncunun son durumunu ve sahalara döneceği maçı canlı yayında aktardı. İşte o sözler...
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