TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik Beşiktaş maçında oynayacak mı?
Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Marek Hamsik'in dönüş tarihi tam olarak belli değil. Beşiktaş maçı ile dönmesi beklenen Slovak oyuncunun zorlu maçta oynayıp oynamayacağını A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı açıkladı. Kınalı, "Hamsik'in çok süre almasını beklemiyorum. Konyaspor maçında hoca onun iradesiyle sahaya attı ama sonrasında uzun bir sakatlık süreci oldu. Abdullah hoca onu yüzde yüz iyileşmediği sürece sahaya atmayacaktır." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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