TRABZONSPOR HABERLERİ - Maçın bittiğini zanneden taraftarlar sahaya girdi!
Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor evinde Antalyaspor'u konuk etti. Maçın 90+3. dakikasında Trabzonsporlu oyuncular taç atışı kullanmak üzereyken bordo mavili takım taraftarları maçın bittiğini zannederek şampiyonluk kutlamak için sahaya girdiler. Hakem bu anda oyunu durdurdu. Seyirciler sahadan ayrılınca maç kaldığı yerden devam etti. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel son durumu aktardı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
TRABZONSPOR HABERLERİ - Maçın bittiğini zanneden taraftarlar sahaya girdi! 30 Nisan 2022 | 12:00
00:56
Toroğlu: Oyunu soğutmaları lazım! 30 Nisan 2022 | 12:00
01:06
Erken gelen gole böyle sevindiler! 30 Nisan 2022 | 12:00
01:10
Şampiyonluk için sahaya çıkacak Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 30 Nisan 2022 | 12:00
04:03
Fırtına efsanesi A Spor'a konuştu! 30 Nisan 2022 | 12:00
01:34
Trabzon'da şampiyonluk havası! 30 Nisan 2022 | 12:00
03:24
İşte Trabzonspor - Antalyaspor maçı öncesi Fırtına'nın muhtemel 11'i 30 Nisan 2022 | 12:00
00:59
Trabzonspor'dan taraftara teşekkür paylaşımı! 29 Nisan 2022 | 12:00