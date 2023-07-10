Trabzonspor Filip Benkovic'i İstanbul'a getirdi!
Yeni sezon çaışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferi daha noktaladı. Bordo-mavili ekip Hırvat stoper Filip Benkovic ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.
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