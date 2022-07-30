TRABZONSPOR HABERLERİ - Jens Stryger Larsen A Spor'a konuştu "Golden sonra..."
Turkcell Süper Kupa Finali maçında Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Fırtına zorlu mücadeleyi 4-0 kazandı. Bu sonuçla Fırtına, Süper Kupa'nın sahibi oldu. Bordo mavili ekipte 3. golün sahibi Larsen, A Spor mikrofonuna konuştu. Larsen, "Kazandığımız için çok mutluyum. Benim için gol çok güzel bir başlangıç oldu. Golden sonra yedek kulübesiyle beraber kutlamak istedim. Bana buraya ilk geldiğim zamandan beri çok yardımcı oldular, bu yüzden bende onlarla beraber sevinci yaşamak istedim." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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