Andreas Cornelius'tan Trabzonspor - Sivasspor maçı sonrası Şampiyonlar Ligi sözleri!
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Andreas Cornelius, Sivasspor maçı sonrası A Spor'a konuştu. Cornelius, "Sezona hazır olduğumuzu herkese gösterdik. İyi performans gösterdiğim için mutluyum. İyi bir sezon bizi bekliyor. İki play-off maçı oynayacağız. Bu maçlar çok zor maçlar. Bugün bunu ne kadar hak ettiğimizi ve Şampiyonlar Ligi'nde neden olduğumuzu göstereceğiz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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