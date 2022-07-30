Trabzonspor 4-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Süper Kupa Trabzonspor'un!
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor ile Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak Süper Kupa'nın sahibi oldu. Trabzonspor'un golleri Andreas Cornelius (2) Jens Stryger Larsen ve penaltıdan Anastasios Bakasetas'tan geldi. İşte maçın özet görüntüleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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