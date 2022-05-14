TRABZONSPOR HABERLERİ - İşte Trabzonspor şampiyonluk filosu!
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Trabzonspor kupasına kavuşuyor. Gün boyunca şampiyonluk kutlaması yapacak Fırtına'nın camiası, kutlamalara Trabzon Yat Limanı'ndan başlayacak. Kalabalık bir şampiyonluk filosu Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden oyuncuları alacak. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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