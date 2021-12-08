Trabzonspor'da Edgar IE'den şampiyonluk sözleri! "Bu şekilde devam edersek..."

Trabzonspor'da savunmanın başarılı isimlerinden Edgar IE, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 27 yaşındaki futbolcu, "İyi maçlar çıkararak buralara geldik. Çalışmamızın karşılığını alıyoruz. Trabzonspor, geleceği olan bir takım. Bu şekilde devam edersek sezon sonunda bütün hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi. Edgar ayrıca, "Hocamızla çok iyi bir iletişimimiz var. Saha içinde bizden istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Kim oynarsa oynasın takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Savunmadaki başarımızı buna bağlıyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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