TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da stopere kim gelecek?
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da gözler stoper transferine çevrildi. Bordo-mavililerde yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir değerlendirdi. Özdemir, "Trabzonspor'da aranan isimler Marlon ve Kaan Ayhan isimleriydi. Bordo-mavililerde Edgar-Hugo ikilisinin ardından o bölgeyi dolduramadı." dedi.
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