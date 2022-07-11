TRABZONSPOR HABERİ: Canlı yayında açıkladı! İşte Fırtına'nın 1 numaralı stoper adayı
A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Sabah Sporu programında açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Boyata şu anda stoper transferinde en ciddi isim. Ancak Trabzonspor'un ihtiyacı olan stoper Boyata mı? Bundan emin değilim" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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