Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Uğurcan Çakır: Altay Bayındır'ın oynaması...

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır maç sonunda konuştu. Çakır, "Galip gelip lider olduğumuz için çok mutluyuz. Altay benim arkadaşım o oynarsa ben onu desteklerim" ifadelerinde bulundu. (TS spor haberleri)

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