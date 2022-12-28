TRABZONSPOR HABERLERİ - Fatih Karagümrük maçı sonrası Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Takım için oynamıyorlar"
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu önemli değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Abdülkadir Ömür ve Bakasetas haricindekilere bakıyorum, takım için oynamıyorlar. Takımın içinde bir şey var" dedi.
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