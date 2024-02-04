Pozisyon penaltı mı? Erman Toroğlu Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonu yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar müsakbadan 2-0 galip ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmadaki o tartışmalı penaltı pozisyonunu yorumladı. İşte ayrıntılar...
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