11 Aralık 2021, Cumartesi
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu o ismi işaret etti! "Trabzonspor'u rahatlatıyordu"
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Usta yorumcu Erman Toroğlu, Antalyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı. Toroğlu, "Trabzonlu oyuncular tepki gösteremedi. Bakasetas hazır değil. Anthony Nwakaeme'nin sakatlanması kötü oldu. Nwakaeme oyundayken Trabzonspor'u öne çıkartıyordu ve takımı rahatlatıyordu." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
11.12.2021
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