TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Trabzonspor ve şampiyonluk yorumu! "5 hafta önce..."
Süper Lig'in 34. haftasında lideri Trabzonspor zorlu Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Fırtına mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'u değerlendirdi. Toroğlu, "Maç 3-0. Herkes gergin. Trabzonsporlu oyuncular top yapamıyorlar ama kapasite de bu değil. Normalde daha rahat oynarlar. Bu rekor denemesi Trabzonspor'u bu hale soktu. Eğer rekora koşmasaydı 4-5 hafta önce şampiyon olurlardı." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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