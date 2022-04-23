TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu açıkladı! Trabzonspor'a verilen penaltı kararı doğru mu?
Süper Lig'in 34. haftasında lideri Trabzonspor zorlu Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Fırtına mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'u değerlendirdi. Toroğlu, "Temas yok. Bir defa Visca'nın bir ayağının patinaj yapması lazım. Ayaktan bir müdahale yok. Yere sağlam basıyor. Darbe yiyen ayak yere sağlam basamaz. Visca bu pozisyonda sarı kart görmeli. İtmeye de penaltı veriyor ama bence değil." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
Toroğlu açıkladı! Trabzonspor'a verilen penaltı doğru mu? 23 Nisan 2022 | 12:00
00:46
Toroğlu'dan Trabzonspor ve şampiyonluk yorumu! 23 Nisan 2022 | 12:00
00:58
Dorukhan'a övgü dolu sözler! 23 Nisan 2022 | 12:00
00:38
Toroğlu'dan flaş yorum! "Eski oyununa döndü" 23 Nisan 2022 | 12:00
00:21
İşte Adana Demirspor - Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'nın ilk 11'i! 23 Nisan 2022 | 12:00
02:36
İşte Adana Demirspor - Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'nın muhtemel 11'i! 23 Nisan 2022 | 12:00
01:22
Andreas Cornelius hayranıyla buluştu! Dikkat çeken benzerlik... 21 Nisan 2022 | 12:00
01:12
Fırtına'dan Nwakaeme açıklaması! 20 Nisan 2022 | 12:00