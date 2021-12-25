TRABZONSPOR HABERLERİ: Erman Toroğlu Trabzonspor-Başakşehir maçını yorumladı!

Süper Lig'in 19. haftasında lider Trabzonspor evinde Başakşehir'i ağırladı. 0-0 biten maçı A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. Toroğlu, "Süper Lig'de en önemli maç bu maçtı. Başakşehir dışında Trabzonspor'u zorlayacak takım yok. Eğer Trabzonspor bu maçı kaybetseydi ligin sonunda yine karşılaşacağı için zorlanırdı. Başakşehir dışında diğer takımlar Trabzonspor'u zorlayamıyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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