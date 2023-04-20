TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu yorumladı! Sivasspor'a verilen penaltı kararı ve Larsen'in kırmızı kartı doğru mu?
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor'a verilen penaltı kararı ve Larsen'in kırmızı kartını yorumladı. Toroğlu, "Larsen topa doğru gidip mücadahale yapsaydı kırmızı kart olmazdı. Ancak direkt rakibe gidiyor. Larsen araya kendini atsa pozisyon değişebilirdi." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri
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