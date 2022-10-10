TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu: Bir dünkü maça bak bir de bugünküne!
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Hamsik'in harika 2 topu dışında aklımda bir şey kalmadı. Gol olana kadar bu işkenceyi çekeceğiz. Bir dünkü maça bak bir de bugünküne. Biri şeş, biri yek." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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