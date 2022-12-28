TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu Bartra'nın kırmızı kartını değerlendirdi! "Ben olsam.."
Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Marc Bartra'ya gösterilen kırmızı kart pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Ben olsam düşürmem. 45 dakika daha var. Borini de kaçırabilirdi. Hata yaptı. Kırmızı kart doğru. Net kırmızı karttı." dedi. | Trabzonspor haberleri
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