TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'ya büyük övgü! "Güçlü bir takım oyuncusu"
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti ve Edin Visca'nın attığı golle 1-0 galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirirken, Boşnak yıldızdan övgüyle bahsetti. Aslan, "Büyük bir takım oyuncusu. Trabzonspor'a katacağı en büyük değer budur." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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