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TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca'nın o yönüne dikkat çekti! "Takım oyununda..."

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi açılmadan 3. transferini tamamladı. 10 yıl boyunca Başakşehir formasını terleten Edin Visca bundan sonra yoluna bordo mavili ekipte devam edecek. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Visca transferini değerlendirdi. Aslan, "Oyun yapısı ve saha içi karakterine baktığımızda tamamen futbolla ilgilenen takıma katkı yapmaya çalışan bir oyuncu. Bireysel bir oyuncu olmaması önemli. Takım oyunu oynayan Trabzonspor'a çok iyi bir transfer oldu." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
06.01.2022
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