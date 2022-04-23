TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Toköz'e övgü dolu sözler! "Şampiyonluğun payı..."
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Bordo mavili ekip zorlu mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Dorukhan Toköz hakkında övgü dolu sözler serf etti. Uzundurukan, "Sezon başında Dorukhan Toköz'e toplamda 52 milyon lira transfer parası niye verilir diye yönetim ve Abdullah Avcı çok eleştirilmişti. Şu anda Dorukhan o parayı çıkardı. Bana göre şampiyonlukta Uğurcan'dan sonra en çok katkı Dorukhan'dan geldi." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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