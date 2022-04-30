TRABZONSPOR HABERLERİ - Dorukhan Abdülkadir ve Bakasetas'tan şampiyonluk sözleri!
2021-2022 Süper Lig Sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. 35. haftada Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo mavili ekip ligi zirvede tamamlamayı garantiledi. Fırtına'nın yıldız isimlerinden Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'tan şampiyonluk sözleri geldi. İşte o sözler. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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