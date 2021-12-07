TRABZONSPOR HABERLERİ: Nwakaeme Fırtına'da kalacak mı? "Trabzonspor yönetimi..."

Trabzonspor'da bu sezon 14 maça çıkan ve 6 gol, 6 asistlik performans gösteren Nwakaeme'nin, bordo-mavililerle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, oyuncuyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Aslan, "Ben Trabzonspor'un oyuncu kaybedeceğini düşünmüyorum. Transfer detaylarının iki tarafı da memnun etmesi gerekiyor. Trabzonspor yönetiminin bir sıkıntı yaşatacağını düşünmüyorum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

ABONE OL