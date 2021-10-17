TRABZONSPOR HABERLERİ - Canlı yayında açıklandı! "Doğru değerlendirilmiyor"

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karadeniz ekibinin sabah antrenmanında kendisini denemesine rağmen teknik ve sağlık ekiplerinin risk edilmemesi için onayını alamayan Marek Hamsik, tesislerden ayrılmıştı. Abdullah Avcı ise bu durumda Fenerbahçe karşısında Siopis'e şans verecek gibi gözüküyor. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Siopis için "Siopis'in doğru değerlendirilmediğini düşünüyorum. Sanki Siopis bir kesici. Hayır, Siopis kaptığı topları ön bölgeye aktarabilen, taşıyabilen bir oyuncu. Umulmadık işler yapabilir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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