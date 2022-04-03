BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu açıkladı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısında Trabzonspor'da Puchacz, kalecisi Uğurcan Çakır'a geri pas verdi ve hakem Zorbay Küçük oyunu durdurdu. Ancak pozisyonda kural hatası ihtimali çok konuşuldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu o pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Bundan dolayı maç tekrar edilir mi? Böyle bir hatadan maç tekrarı olmaz çünkü hakem hatası var." dedi. | Trabzonspor - Beşiktaş haberleri (TS - BJK spor haberi)
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