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TRABZONSPOR HABERLERİ - Berat Albayrak Trabzonspor'un şampiyonluğunda gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve ihtiyacı olan 1 puanı kazanarak 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Şampiyonluk mücadelesini Medical Park Stadyumu'nda izleyen Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sevinç gözyaşları döktü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

02 Mayıs 2022 | 18:27
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