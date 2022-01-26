TRABZONSPOR HABERLERİ - Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'i Mustafa Er değerlendirdi
Trabzonspor'un Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'i, Bursaspor'dan eski teknik direktörleri Mustafa Er, 'Spor Gündemi Transfer' programında değerlendirdi. (TS spor haberleri)
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