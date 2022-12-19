TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas F.Bahçe derbisi öncesi konuştu!
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sonrası gözler lige çevrildi. Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fırtına'nın yıldız ismi Bakasetas, dev derbi hakkında konuştu. İşte o sözler...
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