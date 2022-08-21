Antalyaspor Trabzonspor maçında Veysel Sarı'nın Vitor Hugo'ya müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u 5-2'lik skorla mğalup etti. Maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Vitor Hugo ile Veysel Sarı arasında geçen pozisyona da değindi. Toroğlu, "Veysel Sarı, Vitor Hugo'yu engelliyor. Bu pozisyonda VAR neden çağırmadı? Çağırsana abi. Çok net penaltı." ifadelerini kullandı.
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