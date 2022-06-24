Çarpıcı Trezeguet yorumu! "Trabzonspor transferde ısrarcı"
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Bordo-mavililer bonservisi Aston Villa'da bulunan Trezeguet'i gündemine alırken, bu transfer hamlesini A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor Trezeguet konusunda ısrarcı olacak. Rakamsal boyutu Trabzonspor'u yoracak ama Abdullah Hoca'yla olan iletişimi bu transferi sıcak hale getirebilir ve kolaylaştırabilir." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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