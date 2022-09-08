TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın sözleşmesi uzatılıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2023'te sözleşmesi bitecek teknik direktör Abdullah Avcı'yla 3 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
Abdullah Avcı'nın sözleşmesi uzatılıyor 08 Eylül 2022 | 12:00
14:24
Avcı'dan Dorukhan Toköz açıklaması 07 Eylül 2022 | 12:00
05:43
Fırtına'nın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 05 Eylül 2022 | 12:00
04:19
Dorukhan'a hastane ziyareti! Avcı, Cenk... 03 Eylül 2022 | 12:00
04:31
Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! 02 Eylül 2022 | 12:00
00:47
Yusuf Yazıcı: Farklı bir heyecan var 02 Eylül 2022 | 12:00
03:17
Bir bir açıkladı! İşte Fırtına'nın son hamleleri 02 Eylül 2022 | 12:00
02:24
Yusuf Yazıcı ile anlaşma tamam! 01 Eylül 2022 | 12:00