TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Kayserispor maçı sonrası önemli açıklamalar!
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u ağırladı. İlk yarısını 2-0 geriden bitiren bordo mavililer ikinci yarıda maçı çevirmesini bildi ve 3-2 kazandı. Teknik direktör Abdullah Avcı müsabakadan sonra önemli açıklamalarda bulundu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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