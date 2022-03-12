TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'da çıta yükseldi! "Avrupa'nın en iyisi"
Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor evinde Göztepe'yi 4-2 mağlup etmeyi başardı. Bordo mavili ekip bu sonuçla beraber 29 maçta 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı hakkında flaş sözler söyledi. Uzundurukan, "Avrupa'nın en iyisi Abdullah Avcı. Trabzonspor'un çok güçlü bir kadrosu var ama 4 büyük oyuncusunu kaybetti." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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