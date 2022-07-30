TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür: Şampiyonlar Ligi'ne...
Turkcell Süper Kupa Finali maçında Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti ve sezonu kupa ile açan taraf oldu. Zorlu mücadeleden sonra Fırtına'nın yıldız isimlerinden Abdülkadir Ömür, A Spor mikrofonuna konuştu. Ömür, "Finali kazandık, mutluyuz. Kupa ile bitirdik, kupa ile başladık. İyi bir kamp dönemimiz vardı. Net bir galibiyet oldu. Taraftarlarımızı mutlu edince biz de mutlu oluyoruz. Rakibi de tebrik ederim. Rıza Çalımbay sevdiğimiz bir insan. Biz kupa almaya alıştık. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyoruz. Zor bir kura bizi bekliyor. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Zor olacak ama elimizden geleni yapacağız." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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