Abdullah Avcı Trabzonspor - Sivasspor maçı sonrası konuştu! "İki ayda bir şampiyon oluyoruz"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile oynanan Süper Kupa maçı sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu. Avcı, "Oyun olarak Sivasspor'u tebrik ederim. İyi bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Oyuncularımız plana sadık kaldı. Duran top işi çözdü. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takdiri hak ediyorlar. İki ayda bir şampiyon oluyoruz, çok iyi oluyor. Taraftarlara da bir şeyler söylemek isterim. 21 ay oldu geleli ve harika destek veriyorlar. Oyuna sabır istedik, destek oldular. Takımla birlikte savunma ve hücum yaptılar. Yeni bir hikaye için ihtiyacımız var. Onlar bizim her sene yeni transferimiz. İnsanlar ve biz mutluyuz. Şehirde şampiyonluk sonrası nasıl bir duygu yaşayacağımızı bilmiyordum. İnsanların mutluluğunu görünce biz de mutlu olduk." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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