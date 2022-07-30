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Dorukhan Toköz: Geçen sene şampiyon olduk diye rehavete kapılmayacağız

Süper Kupa finalinde Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası Dorukhan Toköz, A Spor'a konuştu. Milli oyuncu, "Çok mutluyuz kupayı aldığımız için. Geçen sene Adana Demirspor karşısında stoper oynamıştım. Bugün de iyi geçti. Vitor Hugo ile iyi anlaşıyoruz, çok şükür iyi geçti. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Geçen sene şampiyon olduk diye rehavete kapılmayacağız, bu sene de lige geçen seneki gibi başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

30 Temmuz 2022 | 23:48
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