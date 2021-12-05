05 Aralık 2021, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

TRABZONSPOR HABERLERİ - 3 büyüğe farkı açtı! "Trabzonspor için ekstra bir sezon"

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavili ekip en yakın rakiplerine karşı puan farkını maç fazlalığıyla 13'e çıkardı. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Trabzonspor'un ortaya koyduğu performans hakkında konuştu. Aslan, "Çok ekstra bir sezon geçiriyoruz çünkü 4 büyüklerden 1 tanesi diğer 3 büyüğe karşı 15. haftada bu kadar puan farkı yarattı. Bunu Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu da söylüyor. Galatasaray ve Beşiktaş mucize olmazsa yarış dışı kaldılar. Fenerbahçe kazanırsa belki biraz daha dirençli olabilir. Ancak önlerinde Hatayspor ve Konyaspor da var." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
05.12.2021
ABONE OL

Trabzonspor’da başkanlık seçimi! Ağaoğlu rasyonel davranıyor Trabzonspor'da başkanlık seçimi! "Ağaoğlu rasyonel davranıyor" 05.12.2021
Trabzonspor’da ilk yarıda o isim ön plana çıktı! Pozisyonunda oynamamasına rağmen... Trabzonspor'da ilk yarıda o isim ön plana çıktı! "Pozisyonunda oynamamasına rağmen..." 04.12.2021
Trazbzonspor’da yönetim idari ve mali yönden ibra edildi! Trazbzonspor'da yönetim idari ve mali yönden ibra edildi! 04.12.2021
Trabzonspor’da o isimlere dikkat çekti! Sahada olmadıkları zaman... Trabzonspor'da o isimlere dikkat çekti! "Sahada olmadıkları zaman..." 28.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Dorukhan Toköz konuştu! Avrupa’ya gitmek istiyorum Dorukhan Toköz konuştu! "Avrupa'ya gitmek istiyorum" 25.11.2021
Vitor Hugo’nun pozisyonuna çarpıcı yorum! Öncesinde neredeydiniz? Vitor Hugo'nun pozisyonuna çarpıcı yorum! "Öncesinde neredeydiniz?" 24.11.2021
Trabzonspor skoru aldı oyunu kaybetti "Trabzonspor skoru aldı oyunu kaybetti" 23.11.2021
Hugo’nun Dicko’ya müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı Hugo'nun Dicko'ya müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı 22.11.2021
Avcı’dan transfer açıklaması! Devre arasında... Avcı'dan transfer açıklaması! "Devre arasında..." 22.11.2021
Toroğlu o müdahaleyi yorumladı! Net kırmızı kart Toroğlu o müdahaleyi yorumladı! "Net kırmızı kart" 22.11.2021
Toroğlu ilk yarıyı yorumladı! Dış güçler olmazsa... Toroğlu ilk yarıyı yorumladı! "Dış güçler olmazsa..." 22.11.2021
Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın 1. yılı kutlandı Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın 1. yılı kutlandı 18.11.2021
Trabzonspor’da Gaziantep Fk maçı için hazırlıklar sürüyor! Trabzonspor'da Gaziantep Fk maçı için hazırlıklar sürüyor! 18.11.2021
Nwakaeme sözleşmesi uzatılacak mı? İşte son durum Nwakaeme sözleşmesi uzatılacak mı? İşte son durum 17.11.2021
Beşiktaş’ta N’Sakala’nın son durumu... Devre arası... Beşiktaş'ta N'Sakala'nın son durumu... "Devre arası..." 17.11.2021
Erce’den şampiyonluk sözleri! Ayaklarımız yere basmalı Erce'den şampiyonluk sözleri! "Ayaklarımız yere basmalı" 17.11.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da devre arasında 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıracak golcü hamlesi! Kolombiyalı yıldız...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Vitor Pereira'nın geleceği belirsiz! Teknik direktör adayları ise...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim onay verdi! Süper Lig'in yıldızı ocakta Galatasaray'a
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör