TRABZONSPOR HABERLERİ - 3 büyüğe farkı açtı! "Trabzonspor için ekstra bir sezon"

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo mavili ekip en yakın rakiplerine karşı puan farkını maç fazlalığıyla 13'e çıkardı. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Trabzonspor'un ortaya koyduğu performans hakkında konuştu. Aslan, "Çok ekstra bir sezon geçiriyoruz çünkü 4 büyüklerden 1 tanesi diğer 3 büyüğe karşı 15. haftada bu kadar puan farkı yarattı. Bunu Abdullah Avcı ve Başkan Ahmet Ağaoğlu da söylüyor. Galatasaray ve Beşiktaş mucize olmazsa yarış dışı kaldılar. Fenerbahçe kazanırsa belki biraz daha dirençli olabilir. Ancak önlerinde Hatayspor ve Konyaspor da var." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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