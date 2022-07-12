Trabzonspor'a stoper transferinde müjdeli haber! "1-2 gün içinde..."
A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Sabah Sporu programında Trabzonspor'un gündemine dair açıklamalarda bulundu. Aslan, bordo mavililerin stoper arayışıyla ilgili olarak, "Sezon bittikten sonra ciddi şekilde çalışma vardı. İlk olarak bitmesi gereken transfer bu bölgeye olmalıydı. 1-2 gün içinde artık stoper transferinin biteceğini düşünüyorum dedi" İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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