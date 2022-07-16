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Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor'un 2. hazırlık maçında Slovacko ile oynadığı maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Sağ stoper aldığımız zaman bir yol alabiliriz. Bazen olur gibi oluyor bazen uzuyor. Çok iyi niyetli bir şekilde herkes çalışıyor." dedi.

16 Temmuz 2022 | 21:23
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01:04
GOL | Trabzonspor 1-2 Slovacko 16 Temmuz 2022 | 12:00
00:44
GOL | Trabzonspor 0-2 Slovacko 16 Temmuz 2022 | 12:00
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