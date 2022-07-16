Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
Trabzonspor'un 2. hazırlık maçında Slovacko ile oynadığı maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Sağ stoper aldığımız zaman bir yol alabiliriz. Bazen olur gibi oluyor bazen uzuyor. Çok iyi niyetli bir şekilde herkes çalışıyor." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:54
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! 16 Temmuz 2022 | 12:00
01:02
GOL | Trabzonspor 2-2 Slovacko 16 Temmuz 2022 | 12:00
01:04
GOL | Trabzonspor 1-2 Slovacko 16 Temmuz 2022 | 12:00
00:44
GOL | Trabzonspor 0-2 Slovacko 16 Temmuz 2022 | 12:00
00:24
GOL | Trabzonspor 0-1 Slovacko 16 Temmuz 2022 | 12:00
01:20
Trabzonspor Slovacko maçı CANLI İZLE - A SPOR CANLI İZLE 16 Temmuz 2022 | 12:00
01:33:39
Trabzonspor 2-1 MTK Budapeşte | MAÇIN TAMAMI 15 Temmuz 2022 | 12:00
08:06
Trabzonspor 2-1 MTK Budapeşte | MAÇ ÖZETİ 15 Temmuz 2022 | 12:00