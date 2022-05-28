TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da Eren Elmalı çıkartması! Konuşulan rakamlar...
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek pozisyonuna yerli takviyesi yapmak isteyen bordo mavili ekip Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı gözüne kestirdi. Ancak maliyet bakımından bordo mavili ekibi zorlayabilir. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Eren Elmalı transferini değerlendirdi. Özdemir, "Yerli bir oyuncu almak isterseniz kulübü görüşmeleri en az 2 milyon eurodan açıyor. Eren Elmalı için ise 4-5 milyon euroluk rakamlar konuşuluyor. Eren transferine çok ihtimal vermiyorum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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