TRABZONSPOR GÖZTEPE CANLI İZLE | Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Trabzonspor'un 11'i...
Trabzonspor Göztepe CANLI İZLE | Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi evinde konuk edecek. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam eden bordo mavili ekip 38 yıl aradan sonra şampiyonluğu Trabzon'a getirmek istiyor. Göztepe ise zorlu deplasmanda galibiyet alıp lig düşme potasından kurtulmak için önemli bir adım atmanın peşinde. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadelede Trabzonspor'un 11'ini A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Trabzonspor - Göztepe maçı 12 Mart Cumartesi günü 19:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Trabzonspor Göztepe maçını CANLI izle...
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