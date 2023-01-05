TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Giresunspor Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 5 Ocak Perşembe günü saat 20:00'da Medical Park Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Giresunspor maçını CANLI izle...
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