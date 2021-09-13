Trabzonspor Galatasaray maçının ardından Abdullah Avcı: Büyük takım refleksi gösterdik

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bireysel çok büyük hatalar yaptık. İkinci yarıda büyük takım refleksi gösterdik. Yapılan hamleler doğru cevap verdi. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez ve bugün sahada da bunu gösterdi." dedi.

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