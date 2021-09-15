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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Dorukhan Toköz müjdesi!

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Sabah Sporu programında Trabzonspor'un gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Sel, "Dorukhan, sezon başınından itibaren Avrupa ve lig maçlarında oynayamamıştı. Şu an itibariyle sakatlığını tamamen atlattı ve çalışmalara başladı. Dorukhan'ın, Kasımpaşa maçıyla sahalara dönmesini bekliyoruz. Dorukhan'ın geri dönüşü yerli kontenjanı için ve sağ bek, orta saha bölgelerini yedeklemesi açısından da çok önemli" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
15.09.2021
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